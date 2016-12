Borsa Usa positiva grazie a ribasso greggio, cade Citigroup

NEW YORK (Reuters) - Gli indici di Wall Street si sono portati sopra la parità, con il Nasdaq che prova ad accelerare.

La flessione del greggio si sta traducendo in una ventata di ottimismo sui prezzi e, di conseguenza, sull'andamento della spesa per consumi.

Ne beneficiano le società industriali maggiormente sensibili ai costi energetici, come Boeing, che sale del 2,5% circa, e i gruppi attivi nella grande distribuzione, spinti dall'idea che una frenata dei prezzi dei carburanti si tradurrà in un aumento della spesa per consumi. Fra gli altri, Home Depot avanza di oltre mezzo punto percentuale.