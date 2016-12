Wall Street - Stocks to watch del 19 giugno

NEW YORK, 19 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono bloccati attorno alla parità.

L'agenda macroeconomica prevede le richieste di sussidi alla disoccupazione, attese in calo a 375.000 unità, il super-indice di maggio, visto invariato, e l'indice della Fed di Filadelfia di giugno, stimato a -10.

I titoli in evidenza: * Il cda di ANHEUSER-BUSCH (BUD.N: Quotazione), secondo quanto scrive il Financial Times, si riunirà questa settimana per la prima volta da quando InBev INTB.BR ha formalizzato l'offerta d'acquisto da 46 miliardi di dollari sul produttore di birra.