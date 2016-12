BORSA USA, indici positivi su dati macro sopra stime

NEW YORK, 1 luglio (Reuters) - L'azionario Usa è positivo nel tardo pomeriggio a seguito del miglioramento delle prospettive per il settore manifatturiero nel mondo che suggeriscono che l'economia globale stia andando verso la ripresa.

General Mills (GIS.N: Quotazione ), produttore dei cereali Cheerios, ha dato altre ragioni agli investitori per essere ottimisti sull'economia dopo che il gruppo alimentare ha annunciato stime migliori delle attese sull'utile per il corrente anno fiscale. Il titolo sale del 3,3% a 57,89 dollari.

"Per diverse settimane abbiamo assistito a dati macro forti in Europa e Cina", sottolinea un broker. "E negli Stati Uniti le cose non stanno poi andando così male come si crede".