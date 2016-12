Usa, a Wall Street indici in rallentamento dopo taglio Fed

NEW YORK (Reuters) - L'azionario Usa rallenta la corsa dopo la decisione della Fed di tagliare di 75 punti base i fed fund e il tasso di sconto, entità inferiore rispetto alle attese del mercato.

Rally per i titoli finanziari, sulla scia dei risultati superiori alle stime di Goldman Sachs e Lehman Brothers, che hanno dato sollievo agli investitori dopo le pesanti perdite registrate dai mutui e dalla crisi del credito in generale.

Rialzi a due cifre per le società che erogano mutui per l'acquisto delle case, come Fannie Mae e Freddie Mac sulle attese che le authority federali allentino le restrizioni sulle società e le incoraggino ad aumentare la spesa nel mercato immobiliare Usa.