Wall Street - Stocks to watch del 18 giugno

NEW YORK, 18 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

* Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, lo studio cinematografico DreamWorks di Steven Spielberg è vicino a un accordo con l'indiano Reliance Ada Group per dare vita a una joint venture. Reliance darebbe a Spielberg 500-600 milioni di dollari per consentire a DreamWorks di svincolarsi dalla Paramount Pictures, che fa capo a VIACOM VIAb.N.

* MICROSOFT CORP (MSFT.O: Quotazione ) ha annunciato l'acquisizione di Navic Networks, società attiva nelle tecnologie per la gestione della pubblicità nella tv digitale. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.

* Carlos Brito, AD di InBev INTB.BR, si è recato a Capitol Hill per promuovere politicamente l'offerta d'acquisto presentata per ANHEUSER-BUSCH (BUD.N: Quotazione). Ai giornalisti, Brito ha detto che la proposta di 65 dollari per azione non verrà incrementata.