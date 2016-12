Wall Street - Stocks to watch del 18 gennaio

NEW YORK, 18 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo dopo le vendite di ieri.

La trimestrale di GENERAL ELECTRIC (GE.N: Quotazione ) ha rassicurato i mercati sulle prospettive della Corporate America: la conglomerata, infatti, ha archiviato il quarto trimestre con un utile in linea con le previsioni degli analisti. La società ha confermato la guidance per quest'anno. Il titolo General Electric guadagna il 2,2% nelle contrattazioni di pre-market.

Sullo sfondo restano, però, i timori per lo scivolamento in recessione dell'economia, legate anche alla contrazione del credito.

Fra i segnali che dimostrano come la tempesta scatenata dalla crisi dei mutui subprime non sia passata, il Wall Street Journal riporta che la compagnia assicurativa sulle obbligazioni Aca Financial Guaranty si appresta a chiedere ai partner commerciali di concederle più tempo per raggiungere un compromesso sui contratti assicurativi. Aca ha un'esposizione sui titoli che hanno come collaterale il debito (Cdo) di circa 70 miliardi di dollari.