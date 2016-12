Borsa Usa in netto calo su indice Fed Filadelfia e Merrill Lynch

NEW YORK, 17 gennaio (Reuters) - Gli indici azionari Usa si muovono in deciso ribasso dopo che dall'indice della Fed di Filadelfia è emersa a gennaio una contrazione dell'attività economica dell'area medio-Atlantica superiore alle attese.

A rafforzare i timori di uno scivolamento in recessione della maggiore economia mondiale anche il passivo registrato nel quarto trimestre dalla banca Merrill Lynch MER.N.

"(Il report della) Fed di Filadelfia è un dato disastroso. Nessuno se lo aspettava", dice Joe Saluzzi, co-manager of trading di Themis Trading a Chatham, New Jersey.

Alle 19 italiane il Dow .DJI è in ritardo dell'1,38% a 12.294,23 punti, mentre l'S&P 500 .SPX arretra dell'1,7% a 1.349,90 punti. Il Nasdaq .IXIC perde l'1,06% a 2.369,29.

Gli analisti segnalano come nel suo intervento davanti alla Commissione Bilancio della Camera, il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, abbia sostanzialmente ribadito quanto già menzionato la settimana scorsa. Bernanke ha sottolineato che la banca centrale non prevede una recessione, ammettendo al contempo che le prospettive di crescita per il 2008 "sono certamente inferiori a quelle dell'anno scorso".