Wall Street - Stocks to watch del 17 aprile

Altra giornata intensa per le trimestrali con oltre trenta società dell'S&P 500 che pubblicheranno i conti infrannuali, tra cui Merrill Lynch MER.N, Google (GOOG.O: Quotazione), Bank of New York Mellon Corp (BK.N: Quotazione), Capital One Financial Corp (COF.N: Quotazione), Harley-Davidson (HOG.N: Quotazione), Pfizer (PFE.N: Quotazione) e United Tech (UTX.N: Quotazione)