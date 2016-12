Wall Street - Stocks to watch del 17 marzo

NEW YORK, 17 marzo (Reuters) - I futures sugli indici americani sono in netto calo dopo l'annuncio dell'acquisizione, per soli 236 milioni di dollari di Bear Stearns BSC.N da parte di JP Morgan (JPM.N: Quotazione), a seguito dell'improvvisa crisi di liquidità della banca d'affari.

Proprio i timori che la crisi del credito possa andare fuori controllo spinge le vendite su tutti i titoli finanziari con ribassi di oltre il 30% per LEHMAN BROTHERS LEH.N, del 15% per MERRILL LYNCH MER.N e intorno al 10% per MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione) e GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione).

La Fed ha tagliato i tassi di un quarto di punto, come misura di emergenza, portando il tasso di sconto al 3,25% e allargando i parametri per gli impieghi alle grosse società finanziarie, per la prima volta dalla Grande Depressione di 80 anni fa.

JP Morgan acquisterà Bear Stearns BSC.N, che nel preborsa segna un calo dell'87%, per 2 dollari per azione, cioè un quindicesimo del valore di chiusura di venerdì.

"Non è il tipo di aiuto che uno vorrebbe vedere. Bear Stearns venduta a 2 dollari è preoccupante", spiega Peter Boockvar di Miller Tabak & Co.

Alle 13 italiane il futures sull'S&P SPM8 è in calo del 2,08%, quello sul Dow Jones DJM8 dell'1,69%, quello sul Nasdaq NDM8 del 2,15%. Tutti e tre sono poco sopra i minimi della mattinata.

I titoli in evidenza oggi: