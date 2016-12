Borsa Usa scivola su timori per economia, pesa Caterpillar

NEW YORK, 17 dicembre (Reuters) - L'azionario statunitense estende le perdite della settimana scorsa sulle rinnovate preoccupazioni relative allo stato di salute dell'economia statunitense.

Grava sui listini il calo di alcuni colossi come Caterpillar (CAT.N: Quotazione ) (-2,6%) e dei titoli tecnologici, appesantiti in particolare dallo spettro dell'inflazione e dai segnali poco confortanti dal punto di vista dei consumi.

"C'è una totale mancanza di notizie positive", dice Peter Kenny, managing director di Knight Equity Markets a Jersey City, in New Jersey. "Le vendite sono in aumento a causa dello stato di incertezza".