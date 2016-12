Wall Street - Stocks to watch del primo luglio

NEW YORK, 1 luglio (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street sono positivi, facendo presagire un avvio in rialzo per le borse Usa.

Attenzione a quanto detto stanotte dalla presidentessa delle Fed di San Francisco Janet Yellen, secondo cui la Fed non dovrà aver fretta di alzare i tassi o di abbandonare la sua politica accomodante non appena l'economia Usa darà segno di uscire dalla recessione. Non è impossibile, ha detto, "che il tasso dei Fed Fund stia a zero per i prossimi due anni".