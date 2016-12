Wall Street - Stocks to watch del 17 giugno

Wall Street Journal e FT, infatti, hanno scritto che il mercato avrebbe esagerato le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed, sostenendo al contrario che la Banca centrale Usa non avrebbe intenzione di ritoccare a breve il costo del denaro.

Sotto i riflettori oggi le trimestrali della banca d'investimenti Goldman Sachs (GS.N: Quotazione ) e del gruppo di distribuzione di elettronica di consumo Best Buy (BBY: Quotazione ).

Intorno alle 14,00 il futures sullo S&P 500 SPU8 sale dello 0,65%, il derivato sul Nasdaq NDU8 è in rialzo dello 0,48% e il contratto a settembre sul Dow Jones DJU8 avanza dello 0,52%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) è attesa annunciare utili in calo nel secondo trimestre. Al contrario delle rivali, sottolineano gli analisti, la banca Usa è stata in grado di evitare perdite 'monstre' legate ai mutui. Oggi il FT riferisce che Goldman sarebbe vicina a finalizzare un piano per ristrutturare un veicolo di investimenti strutturati da 7 miliardi di dollari.