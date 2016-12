BORSA USA aumenta perdite dopo dati macro, male i tech

NEW YORK, 1 ottobre (Reuters) - Wall Street aumenta le perdite della prima parte della seduta dopo che gli ultimi dati sull'occupazione e sul settore manifatturiero hanno alimentato le preoccupazioni sulla forza della ripresa economica.

Questi due dati, inferiori alle attese, hanno offuscato i numeri positivi sulla spesa per costruzioni e sulle vendite immobiliari in corso e hanno fatto scattare diffuse vendite sul listino.

Tra i settori peggiori in luce quello tecnologico con Microsoft (MSFT.O: Quotazione) in calo del 3,3% dopo che Goldman Sachs ha rimosso il titolo dall'Americas Conviction Buy List sostenendo che la società potrebbe avere un altro trimestre non entusiasmante.