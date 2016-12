Borsa Usa prosegue rally grazie a trimestrali bluechip

NEW YORK, 16 aprile (Reuters) - La borsa Usa prosegue la seduta sugli scudi dopo che i risultati trimestrali di alcune blue chip come Intel (INTC.O: Quotazione ) e JP Morgan Chase (JPM.N: Quotazione ) hanno riacceso l'ottimismo del mercato dopo le ultime delusioni.

JP Morgan, la terza banca Usa, ha rassicurato gli investitori affermando di avere una forte posizione patrimoniale e una solida situazione di business oltre ad avere riportato utili per azione sopra la media delle previsioni degli analisti.

Tuttavia anche JP Morgan ha delineato prospettive incerte per l'economia e i mercati dei capitali. Il titolo balza di oltre il 5% contribuendo in modo rilevante al rialzo sia all'indice Dow Jones che all'S&P 500.

In gran spolvero i titoli tecnologici grazie ai risultati di Intel che ieri a borsa chiusa ha annunciato ricavi appena sopra le attese del mercato e ha confermato gli obiettivi di margine per l'intero anno. Il titolo del produttore di chip, componente del Dow registra un rialzo del 5,7% in un settore dei semiconduttori .SOXX che guadagna oltre il 5%.