Wall Street - Stocks to watch del 16 maggio

NEW YORK, 16 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono leggermente positivi, facendo pensare a un avvio di seduta in moderato rialzo.

E' probabile, peraltro, che gli investitori si manterranno cauti fino alla pubblicazione dei dati macroeconomici in calendario, ovvero le aperture di nuovi cantieri di aprile, viste in calo a 940.000 unità, e l'indice di fiducia dei consumatori calcolato dall'Università del Michigan di maggio, stimato in frenata a 92.