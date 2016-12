Wall Street - Stocks to watch del 15 maggio

NEW YORK, 15 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta moderatamente positivo.

Sul fronte macroeconomico, l'agenda prevede le richieste di sussidi alla disoccupazione, stimate in crescita a 370.000, l'indice della Fed di New York di maggio, visto in calo a 0,0, i flussi netti di capitali di marzo, attesi in flessione a 62,5 miliardi di dollari, la produzione industriale di aprile, prevista in ribasso dello 0,3%, l'indice della Fed di Filadelfia di maggio, stimato a -19, e l'indice Nahb sul mercato immobiliare di maggio, visto stabile a 20.