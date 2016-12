Borsa Usa nervosa, male Fannie e Freddie, corre Gm, ok J&J

NEW YORK, 15 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono a zig-zag, con la caduta dei prezzi del greggio che fa da contrappeso alla debolezza ormai endemica del comparto finanziario.

Le parole del presidente della Fed, Ben Bernanke, che ha parlato di un sistema bancario sufficientemente dotato di capitali, non sembrano tali da convincere gli investitori a tornare a puntare sui titoli bancari.

In precedenza, Bernanke aveva scatenato un'ondata di vendite, conseguenza di un mercato sull'orlo di una crisi di nervi, parlando di crescita economica bassa per tutto il 2008 e di rischi al rialzo per l'inflazione.

Le dichiarazioni del numero uno della Fed sulla dotazione di liquidità non hanno riportato il sereno su un settore finanziario scosso dallo stillicidio di crisi che emergono a getto continuo. Prosegue, infatti, il tracollo Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N, in calo di oltre il 15% circa sui timori di penalizzazione degli azionisti come conseguenza dell'intervento governativo per salvare le società che garantiscono circa la metà dei mutui immobiliari Usa.

Una spinta al listino arriva da General Motors (GM.N: Quotazione), che balza di oltre il 7% dopo che la casa automobilistica ha annunciato il taglio del costo del lavoro del 20%, la vendita di asset fino a 4 miliardi di dollari e l'ottenimento di un prestito di almeno 2 miliardi di dollari, azioni finalizzate a incrementare la liquidità di 15 miliardi di dollari al 2009.

Positivo anche l'impatto della trimestrale di Johnson & Johnson (JNJ.N: Quotazione), superiore alle attese: il titolo avanza di oltre due punti percentuali.

In denaro il gestore di patrimoni istituzionali State Street Corp (STT.N: Quotazione): oltre +10% dopo una trimestrale oltre le stime.

Fra gli altri titoli in evidenza, la società di prodotti al consumo Kimberly-Clark (KMB.N: Quotazione) perde il 5% circa dopo aver messo in cantiere il secondo aumento dei prezzi dell'anno per fronteggiare l'aumento dei costi del petrolio e delle materie prime.