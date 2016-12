Wall Street - Stocks to watch del 15 luglio

NEW YORK, 15 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

L'agenda macroeconomica prevede l'indice sull'attività manifatturiera calcolato dalla Fed di New York di luglio, atteso a -7,75, i prezzi alla produzione di giugno, stimati in crescita dell'1,3% (+0,3% la componente core), le vendite al dettaglio sempre del mese scorso, previste in aumento dello 0,4% (+1% escludendo le auto), e le scorte alle imprese di maggio, che gli analisti vedono in crescita dello 0,5%.