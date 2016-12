Wall Street - Stocks to watch dell'1 ottobre

NEW YORK, 1 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in lieve calo anticipando un possibile avvio debole per la borsa Usa.

Il derivato su Nasdaq appare leggermente più penalizzato rispetto ai contratti sugli altri indici dopo che CISCO SYSTEM (CSCO.O: Quotazione) ha avanzato un'offerta da 3 miliardi di dollari in contanti per acquisire la società norvegese attiva nelle apparecchiature per le video conferenze Tandberg ASA TAA.OL.

A catalizzare maggiormente l'attenzione del mercato sarà tuttavia il fronte macroeconomico che oggi vede la pubblicazione di una serie di dati che potranno dare nuovi segnali sullo stato della ripresa economica in Usa anche in vista dei numeri chiave sull'occupazione di domani.

Tra i dati odierni da segnale l'Ism manifatturiero, le vendite imobiliari in corso, i redditi reali e i consumi personali.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale le condizioni di salute dell'economia Usa stanno migliorando più velocemente del previsto nonostante i freni posti dall'elevata disocupazione.

Attorno alle 13,20 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 scende di 5,70 punti (-0,54%), il derivato sul Nasdaq NDc1 arretra di 10 punti (-0,58%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJc1 perde 46 punti (-0,48%).

I titoli in evidenza oggi: