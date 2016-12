Wall Street - Stocks to watch del 15 febbraio

NEW YORK, 15 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

Gli investitori, però, dovrebbero prendere posizione soltanto dopo la diffusione dei dati macroeconomici. L'agenda prevede i prezzi all'import e all'export di gennaio, visti, rispettivamente, in aumento dello 0,4% e dello 0,3%. Attesi anche l'indice della Fed di New York di febbraio, stimato in frenata a 6, i flussi netti di capitali a dicembre, che dovrebbero calare a 66 miliardi di dollari, la produzione industriale di gennaio, prevista in aumento dello 0,1%, e l'indice Reuters/Università del Michigan di febbraio, atteso in calo a 76,3.