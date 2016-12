Wall Street - Stocks to watch del 14 marzo

NEW YORK, 14 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo dopo che i prezzi al consumo sono risultati inferiori alle aspettative.

L'agenda macroeconomica prevede anche l'indice dell'Università del Michigan di marzo, stimato in calo a 69.

Attesa per il discorso che il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, terrà alle 18 italiane a una conferenza sul mercato immobiliare, a Washington. Il mercato soppeserà le parole di Bernanke con grande attenzione in vista della riunione del Fomc di martedì prossimo: i futures sui tassi indicano una probabilità del 100% che il costo del denaro venga ridotto di 75 punti base.

Sullo sfondo restano i timori per la crisi dei mercati del credito dopo il default del veicolo quotato ad Amsterdam di Carlyle Group. Bear Stearns ha detto di attendersi ulteriori svalutazioni per 35-70 miliardi di dollari per le società finanziarie dello S&P 500.