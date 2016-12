Wall Street - Stocks to watch del 14 maggio

NEW YORK, 14 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero calo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

E' probabile, peraltro, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la diffusione del dato sull'inflazione di aprile, attesa alle 14,30 italiane, stimata in crescita dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 4% su base annua; la componente core è vista in crescita dello 0,2% congiunturale e del 2,4% tendenziale. L'agenda macroeconomica prevede anche il dato sui salari reali di aprile, attesi in calo dello 0,2%.

* FREDDIE MAC FRE.N, la seconda maggiore agenzia semi-pubblica attiva nell'erogazione di liquidità per i mutui immobiliari, ha chiuso il primo trimestre con una perdita per azione di 66 cent, molto meglio del rosso di 1,57 dollari atteso dagli analisti. Il titolo guadagna l'8,2% nelle contrattazioni di pre-market.

* Il produttore di macchinari per il movimento terra DEERE & CO. (DE.N: Quotazione) ha archiviato il trimestre con un utile per azione di 1,74 dollari, in linea con le stime. Il gruppo, però, ha avvertito che l'incremento dei costi delle materie prime e la disponibilità di componenti avranno un impatto sull'operatività del resto dell'anno. Il titolo Deere cade del 6,1% nel pre-market.