Wall Street - Stocks to watch del 14 dicembre

NEW YORK, 14 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta debole.

E' probabile, peraltro, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la diffusione del dato sui prezzi al consumo di novembre. Le attese sono per un incremento congiunturale dello 0,6% e del 4,1% su anno (indice core visto in rialzo, rispettivamente, dello 0,2% e del 2,3%). In calendario anche i salari reali di novembre, stimati in crescita dello 0,1%, e la produzione industriale sempre del mese scorso, prevista in aumento dello 0,1%.