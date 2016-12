Wall Street - Stocks to watch del 14 aprile

NEW YORK, 14 aprile (Reuters) - I futures sugli indici dell'azionario Usa indicano un avvio in calo a Wall Street sui crescenti tinori di risultati societari negativi, anche se i finanziari potrebbero offrire del supporto.

"Questa è la ragione per cui i futures non sono scesi ulteriormente", osserva un broker.

I riflettori degli investitori sono puntati anche all'attività di M&A. Blockbuster BBI.N ha detto che ha lanciato un'offerta su Circuit City Stores (CC.N: Quotazione) in un'operazione tutta in contanti compresa fra 6 e 8 dollari per azione.