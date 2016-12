Wall Street - Stock to watch del 1 aprile

NEW YORK, 1 aprile (Reuters) - Wall Street è impostata per un'apertura fiacca, dopo i guadagni di ieri: verso le 13,50 il futures sul Dow Jones cede lo 0,4%, quello sul Nasdaq lo 0,9% e quello sullo S&P lo 0,6%.

Gli occhi sono puntati GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione ) nel timore - alimentato da voci di stampa - che possa finire in stato d'insolvenza, seppur 'controllato' dal governo.

Sul fronte macro sono attesi nel pomeriggio dati Usa sulla disoccupazione del settore privato, la spesa per costruzioni immobiliari e il comparto manifatturiero.

Tra i titoli in evidenza:

* GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione ) - Secondo il New York Times potrebbe essere portata dall'amministrazione Obama a un fallimento 'controllato' con la divisione del gruppo in due diverse entità.

Come scrive il Financial Times, la società ha poi smentito di aver discusso con il governo britannico un pacchetto di aiuti da 600 milioni di sterline per il suo marchio Vauxhall.