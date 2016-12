Wall Street - Stocks to watch del 14 febbraio

NEW YORK, 14 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. Se l'azionario Usa confermerà le indicazioni dei derivati, si tratterà del quarto giorno consecutivo in denaro.

L'umore degli investitori, però, potrebbe cambiare dopo la diffusione del dato sulle richieste di sussidi alla disoccupazione nella settimana chiusa il 9 febbraio scorso, che sono attese in calo a 347.000 unità. Il mercato spera in una conferma dell'indicazione, giunta ieri dalle vendite al dettaglio, di tenuta dell'economia. In calendario anche il deficit della bilancia commerciale di dicembre, stimato in miglioramento a 61,5 miliardi di dollari.

L'attesa è concentrata soprattutto sulle audizioni del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, e del segretario al Tesoro, Henry Paulson, davanti alla commissione Bancaria del Senato, previste alle 17 italiane.

Sullo sfondo c'è lo sforzo politico-finanziario per salvare le compagnie di assicurazioni sui bond. L'autorithy delle assicurazioni dovrebbe dare il via libera allo scorporo dei business nei bond emessi da amministrazioni pubbliche, che sono relativamente solidi, per separarli dagli asset più a rischio.

La compagnia MBIA (MBI.N: Quotazione) ha guadagnato nelle contrattazioni after-hours dopo aver completato un collocamento di titoli per 1 miliardo di dollari.

Attorno alle 13,50 italiane, il futures sullo S&P 500 SPH8 guadagna 2 punti, il derivato sul Nasdaq NDH8 avanza di 7 punti e il contratto a marzo sul Dow Jones DJH8 sale di 34 punti.

I titoli in evidenza oggi:

* COMCAST (CMCSA.O: Quotazione) ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 20 cent, due cent meglio delle aspettative. Il titolo del network tv guadagna il 5% nel pre-market.