Wall Street - Stocks to watch del 1 agosto

NEW YORK, 1 agosto (Reuters) - Le perdite di General Motors (GS.N: Quotazione), primo gruppo automobilistico Usa, si ripercuotono sui futures azionari di Wall Street, che attorno alle 14,00 oscillano tra denaro e lettera, rendendo difficile capire sotto quale segno aprirà il mercato americano.

Molto dipenderà dalla lettura dei dati macro in programma oggi. Alle 14,30 sono attesi i dati sull'occupazione del settore non agricolo, il tasso di disoccupazione e la media dei guadagni in programma alle 14,30 italiane; alle 16,00 l'indice manifatturiero Ism.

Oltre a GM, il calendario delle trimestrali dell'S&P 500 .SPX prevede, tra le altre, il gruppo tecnologico Sun Microsystems JAVA.O e la major petrolifera Chevron (CVX.N: Quotazione).

Attorno alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 SPU8 cede lo 0,01%, il derivato sul Nasdaq NDU8 lo 0,27%, mentre il contratto a settembre sul Dow Jones DJU8 sale dello 0,09%.

I titoli in evidenza oggi:

* GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione), primo gruppo automobilistico statunitense, cede il 6% nel premarket. Il colosso di Detroit ha archiviato il secondo trimestre con un rosso di 15,5 miliardi di dollari. Al netto delle voci straordinarie, la perdita per azione è di 27,33 dollari, rispetto all'utile di 1,56 dollari per azione del pari perdiodo 2007.

* NYSE EURONEXT NYX.N ha riportato un utile in crescita del 21% nel trimestre a 195 milioni di dollari, o 73 centesimi per azione. Escluse le voci straordinarie, l'utile è salito del 17% a 200 milioni di dollari, o 75 centesimi per azione.