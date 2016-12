WALL STREET - Stocks to watch dell'1 dicembre

NEW YORK, 1 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici americani indicano un avvio decisamente negativo per la borsa Usa, in un contesto in cui i timori per l'approfondirsi del rallentamento economico globale riducono la propensione al rischio.

Gli investitori si preoccupano anche per l'avvio di quella che temono sarà una stagione difficile per lo shopping natalizio. I primi dati dopo il fine settimana del "Black Friday" - che dà il via negli Usa alle spese del periodo festivo - mostrano una crescita delle vendite sia nei grandi magazzini che online, grazie anche ai forti sconti: ma per gli analisti difficilmente i retailer si salveranno da una stagione debole.

La netta flesisone dei prezzi delle materie prime, come petrolio, platino e oro, alimenta i timori per l'impatto della recessione sulla domanda e dovrebbe mettere sotto pressione i titoli minerari ed energetici.

Domina inoltre la cautela in vista degli appuntamenti macro della settimana, tra cui le statistiche chiave sul mercato del lavoro venerdì. Oggi in calendario le spese dei consumatori in ottobre e l'indice Ism manifatturiero di novembre.

Più avanti nella giornata l'attenzione del mercato sarà rivolta anche agli interventi del segretario al Tesoro Henry Paulson e del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke. Paulson fornirà un aggiornamento su economia e mercati al Fortune 500 Forum alle 21 italiane, mentre Bernanke parlerà alla Camera di Commercio di Austin alle 19,45.

Intorno alle 14,05 italiane il futures sul Dow Jones DJc1 cede il 2,39%, quello sul Nasdaq NDc1 il 2,17%, quello sull'S&P SPc1 il 2,58%.

Tra i titoli in evidenza: