Borsa Usa corre dopo vendite al dettaglio, bene ciclici e tech

NEW YORK (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso rialzo, sostenuti dall'incremento inatteso delle vendite al dettaglio.

Il dato, infatti, ha rassicurato gli investitori sull'andamento dell'economia e, in particolare, della spesa per consumi.

Il settore tecnologico beneficia dei risultati oltre le attese di Applied Materials, il maggior produttore di impianti per la realizzazione di chip, che balza di quasi il 9%.

Fra gli altri titoli in evidenza, rally di oltre il 25% per First Solar, che ha nettamente superato le stime sui risultati trimestrali.