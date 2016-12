Wall Street - Stocks to watch del 13 giugno

NEW YORK, 13 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, pur mostrando un'intonazione negativa, in attesa del dato sui prezzi al consumo di maggio.

L'indice, in calendario alle 14,30 italiane, sarà valutato con attenzione dai mercati per verificare se le tensioni inflazionistiche, paventate a inizio settimana da Ben Bernanke, hanno registrato un'accentuazione. Le attese sono per un incremento dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 3,9% su base annua, con una componente core vista in crescita dello 0,2% congiunturale e del 2,3% tendenziale.