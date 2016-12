Borsa Usa rimbalza su azione congiunta delle banche centrali

NEW YORK (Reuters) - La borsa Usa rimbalza dopo la notizia che la Fed sta collaborando con altre quattro banche centrali per allentare le tensioni sul mercato del credito aumentando i finanziamenti a breve termine.

La mossa, a sorpresa, arriva il giorno dopo la pesante discesa di Wall Street che era rimasta delusa dal taglio dei tassi di un quarto di punto percentuale deciso dalla Fed. Ieri sera il mercato aveva ritenuto insufficienti le misure della banca centrale Usa avendo sperato in un taglio di mezzo punto ritenuto più adatto per allontanare il pericolo recessione e per alleggerire le condizioni sui prestiti.

"E' straordinario. Credo che questa sia una risposta alla delusione dei mercati per la decisione di ieri della Fed", dice Phil Orlando, responsabile degli strategist sull'azionario di Federated Investors a New York.

Bank of America non beneficia invece della mossa annunciata dalla Fed e cede l'1,5% dopo che il suo AD, Ken Lewis, ha detto che l'istituto prevede deludenti risultati per il quarto trimestre, chiamando in causa attese svalutazioni e minori ricavi da trading.