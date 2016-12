Wall Street - Stocks to watch dell'11 giugno

NEW YORK, 11 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in rialzo lasciando prevedere un avvio in territorio positivo sulla borsa Usa.

In una giornata priva di annunci societari da aziende dell'S&P 500 .SPX, le attenzioni saranno rivolte sul fronte macro ai dati relativi alle vendite al dettaglio per il mese di maggio, attese per le 14,30.

Qualche spunto potrebbe inoltre arrivare dal breve discorso del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, per l'inaugurazione della nuova Fed a Kansas City.

L'agenda macro propone inoltre i dati sui prezzi import ed export di maggio, le richieste sui sussidi di disoccupazione settimanali (alle 14,30) e le scorte dell'industria di aprile (16,00).

Ieri l'azionario statunitense ha chiuso in forte calo con tutti i tre indici in perdita del 2% circa, dopo che i prezzi del petrolio sono ritornati a sfiorare gli ultimi record, alimentando i timori sull'inflazione.

Alle 14,00 italiane, il futures sullo S&P 500 SPM8 guadagna 9,90 punti, con un rialzo dello 0,74% il derivato sul Nasdaq NDM8 sale di 13,5 punti (+0,7%), mentre il contratto a giugno sul Dow Jones DJM8 avanza di 81 punti (+0,67%).

I titoli in evidenza oggi: