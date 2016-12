Borsa Usa sale su dati vendite retail, petrolio, offerta per BUD

NEW YORK, 12 giugno (Reuters) - Wall Street prosegue con gli indici in deciso rialzo dopo che gli ultumi dati sulle vendite al dettaglio, in forte crescita, hanno alleviato i timori sulle prospettive di utili delle società.

Ad aggiungere tono positivo sui mercati è anche il forte ritracciamento del greggio che ha perso circa 4 dollari all'indomani del calo di 200 punti del Dow proprio per le preoccupazioni legate alle pressione dei prezzi per effetto degli elevati costi energetici.

Il settore finanziario contribuisce al rally sulla scia della notiza che la banca d'invstimento Lehman Brothers LEH.N ha sostitutio il direttore finanziario e il chief operating officer. Il titolo, dopo una partenza in ribasso è salito fino al 2% per poi ritornarare in territorio negativo. Rialzi anche per Citigroup (C.N: Quotazione) e Jp Morgan Chase (JPM.N: Quotazione).