Wall Street - Stocks to watch dell'11 aprile

NEW YORK, 11 aprile (Reuters) - I futures sugli indici dell'azionario Usa indicano un avvio in calo a Wall Street dopo che i deludenti risultati e il taglio delle stime di General Electric GE.NI hanno alimentato i timori di un recessione, facendo girare in negativo i derivati sui principali panieri di borsa.

La conglomerata americana ha annunciato per il primo trimestre un utile per azione in calo a 0,43 dollari, circa il 15% sotto le previsioni di Reuters di 0,51 dollari, facendo perdere al titolo negli scambi del preborsa oltre il 10%.

I risultati, tra i primi del trimestre, erano particolarmente attesi dal mercato, in quanto considerati come indicativi dello stato dell'economia americana in questo inizio di anno.

"Questo risultati confermano che il rallentamento si è esteso e sta iniziando ad interessare anche le attività caratterizzate da un ciclo più lungo e da più forti investimenti" dice Stephen Surpless, analista senior londinese a Cantor Fitzgeral.

"Mentre la crisi del credito, secondo alcuni, potrebbe essere più vicina alla fine che al suo inizio, l'impatto sull'economia reale sta prendendo piede ed è improbabile che allenti nel 2008", aggiunge l'analista.

Con GE si allunga la lista delle società che negli ultimi giorni hanno riportato deludenti risultati come Ups (UPS.N: Quotazione), Alcoa (AA.N: Quotazione) e Advanced Micro Devices AMD.N.

Oggi l'agenda macro propone i dati sull'import ed export per il mese di marzo e il sondaggio preliminare di aprile sulla fiducia dei consumatori elaborato da Reuters/Università del Michigan.

Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo con l'indice Nasdaq salito dell'1,27% aiutato da un upgrade dei produttori di chip e dall'ottimismo che i deboli dati sulle vendite di marzo possano indicare il raggiungimento del livello più basso per i retailer quest'anno.