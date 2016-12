Wall Street - Stocks to watch dell'11 luglio

NEW YORK, 11 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

I futures non hanno beneficiato della trimestrale in linea con le attese di GENERAL ELECTRIC (GE.N: Quotazione ). La conglomerata industriale, inoltre, ha confermato le previsioni sui risultati 2008.

L'agenda macroeconomica prevede i prezzi Usa all'import e all'export di giugno, visti, rispettivamente, in crescita dell'1,9% e dello 0,4%, il deficit della bilancia commerciale di maggio, stimato in aumento a 62,5 miliardi di dollari, e l'indice Reuters/Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori di giugno, previsto in calo a 55,5.