Wall Street - Stocks to watch dell'11 giugno

NEW YORK, 11 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono al rialzo in un mercato galvanizzato dalle ultime notizie di takeover.

Attorno alle 14,15 italiane, il futures sullo S&P 500 SPM8 sale dello 0,29%, il derivato sul Nasdaq NDM8 è in rialzo dello 0,37%, il contratto a giugno sul Dow Jones DJM8 avanza dello 0,29%.

I titoli in evidenza oggi:

* STAPLES (SPLS.O: Quotazione), catena numero uno per la fornitura per uffici, è riuscita a conquistare l'olandese Corporate Express CXP.AS per 1,7 miliardi di euro.