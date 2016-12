Borsa Usa in netto calo su timori GSEs, corre Anheuser-Busch

NEW YORK, 11 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in deciso ribasso, con il Dow Jones che ha violato la barriera degli 11.000 punti, minimo dal luglio 2006.

Ad affondare l'azionario Usa sono state le parole del segretario al Tesoro, Henry Paulson, che non ha fornito indicazioni su eventuali piani di salvataggio da parte del governo Usa di Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N.

Brutte notizie anche sul fronte dei prezzi del petrolio, tornati a correre: di nuovo in primo piano, dunque, i timori di fiammate inflazionistiche e frenate dei consumi.

Intervenendo dopo un articolo del New York Times in cui si accennava a un piano governativo per statalizzare le agenzie semi-pubbliche attive nell'erogazione dei mutui (GSEs), Paulson ha detto che il Tesoro punta a sostenere le due agenzie "nella configurazione attuale".