Wall Street - Stocks to watch dell'11 marzo

NEW YORK, 10 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo indicando un avvio positivo per la borsa americana dopo i cali della vigilia, allo stesso modo di quanto è accaduto stamane sulle piazze asiatiche e europee.

I derivati, che già si muovevano in territorio positivo ad eccezione del contratto sul Nasdaq - debole per la revisione delle stime da parte di Texas Instruments TXN.N - hanno accelerato al rialzo dopo l'annuncio della Fed su una azione coordinata con altre banche centrali per aggiungere liquidità al sistema e dopo i dati sul deficit del commercio estero di gennaio.

La mossa della Fed favorirà un mercato che era già impostato per sfruttare le opportunità di acquisto presenti, soprattutto per quanto riguarda i finanziari, dopo tre giornate di ribassi, mentre le quotazioni sostenute del petrolio dovrebbero sostenere i titoli del settore energetico. L'agenda macro odierna è povera di appuntamenti, con l'unico dato rilevante quello già annunciato sul deficit sul commercio estero, mentre sul fronte aziendale l'unica società dell'S&P 500 ad annunciare i risultati trimestral è Kroger (KR.N: Quotazione), la più grande catena di generi alimentari in Usa.

Attorno 14,00 italiane, il futures sull'S&P 500 SPH8 sale di 28,5 punti (+2,23%), il derivato sul Nasdaq NDH8 avanza di 28,25 punti (+1,68%), mentre il contratto sul Dow Jones DJH8 guadagna 224 punti (+1,9%).

I titoli in evidenza oggi:

* TEXAS INSTRUMENTS TXN.N ha ridotto le stime di utile e di ricavi trimestrali in seguito alla debolezza della domanda di chip per la telefonia mobile, in modo particolare da parte di un cliente. Jefferies ha tagliato il price target sul titolo a 32 da 33 dollari mantenendo il giudizio "hold". Anche Deutsche Bank ha abbassato il prezzo obiettivo portandolo a 35 da 37 dollari lasciando il rating "buy", secondo Theflyonthewall.com.

* Jp Morgan ha ridotto le stime sull'eps del primo trimestre e dell'intero 2008 di LEHMAN BROTHERS LEH.N sulle ipotesi che il contesto sempre più difficile del mercato del credito porterà la banca a ulteriori svalutazioni degli asset a reddito fisso. Jp Morgan, che conferma "neutral", è meno ottimista su una ripresa materiale di Lehman nella seconda metà del 2008.

* BOEING (BA.N: Quotazione) ha annunciato che avanzerà una contestazione ufficiale contro la decisione dell'aviazione militare Usa di affidare un contratto da 35 miliardi di dollari al gruppo aereospaziale europeo Eads (EAD.P: Quotazione) e a Northrop Grumman (NOC.N: Quotazione).