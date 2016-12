Wall Street - Stocks to watch del 1 ottobre

NEW YORK, 1 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici azionari americani sono negativi dopo il rimbalzo di ieri, in un mercato che guarda al piano di salvataggio che verrà votato oggi al Senato.

I titoli in evidenza oggi:

* WOLVERINE WORLD WIDE (WWW.N: Quotazione ) ha diffuso utile del trimestre superiore alle attese, grazie alle forti vendite. L'utile è salito a 31,2 milioni di dollari, 62 cents per azione, da 54 cent nello stesso periodo dello scorso anno e da 60 cent delle previsioni di Reuters Estimates.

* GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione ), FORD (F.N: Quotazione ) La Casa Bianca ha annunciato l'approvazione del pacchetto da 25 miliardi di dollari per i produttori di auto.

* XYRATEX LTD XRTX.O ha diffuso dati del trimestre in linea con le attese del mercato e previsioni di fatturato più deboli delle aspettative sul quarto trimestre per le incertezze legate all'economia.