Borsa Usa, indici girano in positivo dopo commenti Bernanke

NEW YORK, 10 gennaio (Reuters) - A Wall Street gli indici di borsa girano in territorio positivo dopo le dichiarazioni del presidente della Fed Ben Bernanke che hanno alimentato le attese di un ulteriore taglio dei tassi.

Bernanke ha detto che la banca centrale Usa è pronta ad intervenire ancora in maniera sostanziale a sostegno della crescita a fronte di uno scenario peggiorato per il 2008 e in cui i rischi sono più accentuati.