Wall Street si rafforza grazie a Wal-Mart, Apple, Yahoo

Sostegno ai mercati arriva anche da Apple (AAPL.O: Quotazione ), in progresso del 2% circa, dopo che Jp Morgan ha rivisto al rialzo le previsioni della società per il 2008 grazie all'attesa di vendite migliori del MacBook nel trimestre, che consentiranno di compensare la debolezza di iPhone e iPod.

Balzo del 50% circa per Millennium Pharmaceuticals MLNM.O, dopo che la giapponese Takeda Pharmaceutical Co Ltd (4502.T: Quotazione) ha annunciato un accordo per acquisire la rivale statunitense per 8,8 miliardi di dollari per espandere l'attività farmaceutica sul cancro.