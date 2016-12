Borsa Usa positiva grazie a tlc, tech e GE, male finanziari

NEW YORK, 10 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in rialzo, nel contesto di scambi molto volatili.

Riflettori puntati anche su Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N, che scendono, rispettivamente, di oltre l'11% e di quasi il 20% dopo che l'ex presidente della Federal Reserve di St. Louis, William Poole, in un'intervista le ha bollate come "insolventi".

Fra gli altri titoli in evidenza, Rohm & Haas ROH.N balza del 65% dopo che Dow Chemical (DOW.N: Quotazione), in calo di oltre il 4%, ne ha annunciato l'acquisizione per 18,8 miliardi di dollari.