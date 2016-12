Borsa Usa vira in negativo con finanziari, bene Amazon e Tiffany

NEW YORK (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano complessivamente in ribasso, con le vendite sui titoli finanziari, conseguenza della nuova ondata di timori sull'impatto della crisi del credito, che hanno stroncato un timido tentativo di rally.

Tiene il Nasdaq che, però, ha lasciato per strada i guadagni della prima parte della seduta. Amazon.com balza del 3% dopo aver annunciato un buyback da 1 miliardo di dollari.

Sullo sfondo restano le preoccupazioni per la recessione e l'andamento dei prezzi, dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni di membri della Federal Reserve. Ne soffrono soprattutto i titoli ciclici, in particolare i finanziari: fra gli altri, Bank of America lascia sul terreno il 3%.