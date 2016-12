Borsa Usa rimbalza con hi-tech ed energia, male le banche

NEW YORK, 8 maggio (Reuters) - La borsa Usa procede positiva grazie al rimbalzo delle società dell'energia e dell'hi-tech e al rialzo dei prezzi dei metalli, che spinge i titoli minerari ed estrattivi. Negativi i finanziari.

Gli acquisti sul comparto tecnologico si concentrano in particolare su Apple (AAPL.O: Quotazione), Google (GOOG.O: Quotazione) e Research in Motion RIMM.O, tutti in crescita di oltre un punto percentuale. Oggi uno strategist di Merrill Lynch ha consigliato l'acquisto delle maggiori big cap del settore.