Wall Street, balzo su crollo del greggio, impennata finanziari

NEW YORK (Reuters) - I titoli Usa si sono mossi in rialzo oggi nel corso di un'altra seduta volatile, con una frenata nei prezzi del greggio che ha allentato le preoccupazioni sulla spesa per consumi e imprese, mentre i titoli finanziari guadagnavano terreno dopo che il presidente della Federal Reserve ha affermato che potrebbe mantenere un'ancora di salvezza per le società finanziarie.