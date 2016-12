Wall Street - Stocks to watch del 8 gennaio

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo prevedere un avvio positivo delle borse Usa, nonostante l'andamento debole dei listini europei.

Sul fronte delle aggregazioni, Microsoft Corp (MSFT.O: Quotazione) ha lanciato un'offerta per rilevare la società norvegese di software per internet Fast Search & Transfer per 19 corone ad azione, valutando la società 1,2 miliardi di dollari.