Borsa Usa migliora dopo scorte greggio, bene Walt Disney

NEW YORK (Reuters) - L'azionario americano migliora dopo un'ora di contrattazioni grazie anche all'aumento inatteso delle scorte di greggio e di quelle di benzina.

Tra i singoli titoli, Applied Materials sale dell'1%. Goldman Sachs in un report pubblicato oggi ha suggerito di comprare il titolo in vista dei conti del trimestre attesi per il 13 maggio e di potenziali revisioni dell'Eps.