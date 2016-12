Wall Street - Stocks to watch del 7 marzo, ore 14,40

NEW YORK, 7 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono girati in negativo dopo che la Fed ha annunciato nuove misure per fronteggiare la crisi di liquidità in corso, effetto cui si sono aggiunti i dati deludenti sul mercato del lavoro a febbraio.

Dopo una prima reazione positiva, i derivati hanno cambiato direzione sui timori che le decisioni della Fed siano il segnale di una problematicità dei mercati peggiore di quanto pensato finora. Quanto al calo registrato a febbraio dagli occupati non agricoli, è stato inatteso ed era da maggio-giugno 2003 che non si vedeva una discesa per due mesi di seguito

Attorno alle 14,40 italiane, il futures sullo S&P 500 SPH8 perde 17,10 punti (-1,31%) e il derivato sul Nasdaq NDH8 cede 10,75 punti (-0,63%).

Sull'umore degli investitori pesa anche l'ampliarsi dei danni provocati dal credit crunch, con i pignoramenti saliti a fine 2007 ai massimi storici e con il default della società attiva nell'erogazione di mutui THORNBURG MORTGAGE TMA.N.

La controllata del gruppo di private equity Carlyle quotata ad Amsterdam, Carlyle Capital Corporation CARC.AS, inoltre, dovrebbe trovarsi presto a fronteggiare problemi di liquidità dopo aver annunciato richieste di ricostituzione delle riserve e notifiche di default.

Per fronteggiare la crisi, WASHINGTON MUTUAL (WM.N: Quotazione) e altre società che erogano prestiti, secondo quanto scrive il Wall Street Journal, hanno contattato gruppi di private equity e fondi sovrani per cercare di ottenere nuova liquidità.

I titoli in evidenza oggi:

* Il gruppo attivo nelle infrastrutture per comunicazione CIENA CIEN.O ha chiuso il trimestre con un utile per azione di 28 cent, in crescita rispetto ai 12 cent di un anno prima.