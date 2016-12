Wall Street - Stocks to watch del 30 luglio

NEW YORK, 30 luglio (Reuters) - I futures azionari Usa sono in rialzo, leggermente migliorati dopo una mattinata incerta grazie ai dati relativi all'occupazione nel settore privato che hanno sorpreso con un rialzo a luglio.

Ieri la borsa Usa ha terminato in rialzo di oltre il 2% grazie a un deciso calo del prezzo del greggio fino a 120,42 dollari al barile e al rimbalzo dell'istituto di credito Merrill Lynch MER.N, che ha annunciato nella notte tra lunedì e martedì ulteriori svalutazioni per 5,7 miliardi di dollari. Ad aiutare i corsi è stato anche il miglioramento del dato sulla fiducia dei consumatori a luglio, cresciuto per la prima volta in sei mesi.

Oggi il derivato sul greggio Usa con scadenza settembre CLc1, che in Asia saliva oltre 122 dollari, è stabile a 122,03 dollari. Per un'indicazione sulla dinamica dei prezzi bisognerà aspettare il dato Eia sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi in Usa, in programma alle 16,30 italiane. Le attese sono per un aumento delle scorte di carburante e un calo della domanda negli Usa.