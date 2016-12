Wall Street chiude in forte calo su nuovi timori per economia

NEW YORK (Reuters) - Wall Street ha chiuso oggi in forte ribasso con l'indice Dow che ha terminato la seduta in calo di circa 400 punti su nuovi timori per la salute dell'economia statunitense, dopo che i dati diffusi dal governo mostrano un tasso di disoccupazione salito al massimo degli ultimi 22 anni nel mese di maggio e il petrolio ha raggiunto un nuovo record a 139 dollari il barile.